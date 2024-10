Não é só velocidade: novos radares flagram o que você faz de ruim no carro

Essas câmeras, aliadas a softwares inteligentes, capturam não só as infrações, mas também dados importantes sobre o trânsito, como a contagem de veículos e a identificação de áreas mais propensas a acidentes. Tudo isso contribui para que as autoridades possam planejar melhor o fluxo viário e, claro, aumentar a segurança de todos.

Segundo Guilherme Araújo, presidente da Velsis, empresa responsável por parte da instalação desses radares no Brasil, esses equipamentos monitoram as estradas com precisão e contribuem para uma melhor gestão do tráfego.

"Esses radares inteligentes nos permitem entender melhor o comportamento dos motoristas ao longo de todo o percurso, e não só em um ponto específico, agregando inteligência às operações de fiscalização", explica Araújo.

Nem sempre rende multa?

Apesar de toda essa tecnologia já estar disponível, há ainda algumas barreiras a serem superadas, especialmente quando falamos de regulamentação. Segundo o advogado Marco Fabrício Vieira, assessor da presidência da CET-Santos e conselheiro do Cetran-SP, o uso desses novos radares para aplicação de multas, no caso da medição de velocidade média, ainda precisa de regulamentação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e de alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

"Atualmente, eles podem ser utilizados apenas para monitoramento, mas qualquer penalidade com base nesse sistema, sem essa regulamentação, é considerada ilegal", opina o especialista.