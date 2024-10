Zero km e problemático: como descobrir se seu carro novo vem com defeito

Comprar um carro zero quilômetro sempre foi sinônimo de tranquilidade e confiança. Afinal, quem não deseja um veículo novo, sem histórico de uso e livre de problemas? Mas, ao contrário do que muitos pensam, a aquisição não garante que ele esteja livre de defeitos. Pelo contrário, a procura por vistorias cautelares neste tipo de automóvel tem aumentado, como forma de evitar dores de cabeça com falhas que podem surgir tanto na fábrica quanto no transporte ou na concessionária.

Em conversa com o perito automotivo Bruno Daibert, especialista no assunto, ele revelou um cenário surpreendente: "Muita gente ainda acredita que carros 0 km são imaculados, mas temos visto vários problemas que chegam até o consumidor final. Embora seja proporcionalmente menor em relação aos usados, já há uma demanda crescente por vistorias em veículos novos", comenta.

Problemas desde a fábrica

Entre as principais falhas que podem ser detectadas em uma vistoria cautelar em carros novos estão defeitos de fábrica na carroceria, pintura ou estrutura. "Já peguei situações inacreditáveis", diz Daibert, ao citar um caso em que um automóvel saiu da linha de produção com um erro na gravação do chassi, algo que foi percebido apenas após o veículo ser emplacado.