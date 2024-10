Carro que estaciona sozinho é solução para quem passa perrengue na baliza?

Quando testei essa função em estacionamentos bem delimitados, como em shoppings ou garagens de prédios, o sistema funcionou muito bem. Ele encontra vagas com rapidez e estaciona com precisão, mesmo em espaços apertados. Nesses ambientes, a tecnologia é realmente uma solução eficiente, eliminando qualquer preocupação sobre se o veículo vai caber ou não na vaga. Mas a realidade é que ninguém compra um carro que estaciona sozinho pensando em parar no shopping.

A realidade das ruas brasileiras

Quando a gente sai do conforto dos estacionamentos pagos e vai para as ruas brasileiras, o cenário muda de figura. E aqui está a grande questão: as vagas de rua no Brasil, especialmente nas grandes cidades, são um verdadeiro desafio para a tecnologia. Não há um padrão nacional de demarcação de estacionamento no meio-fio, o que complica bastante a vida dos sistemas automáticos - o que em momento nenhum é falha da tecnologia.

Já passei por situações em que o carro tentou estacionar na frente de uma garagem, simplesmente porque não existem marcações no chão informando que o espaço é proibido.

Outra questão aumenta o problema nos sistemas mais simples: mesmo que tenha uma vaga viável mais à frente, ele opta pela melhor opção - mais espaçosa - então é bem provável que ele insista em estacionar no portão da garagem e você perca alguns minutos nesse dilema. Isso gera um desconforto, principalmente em ruas movimentadas, onde o tempo para estacionar é precioso e o fluxo de carros ao redor é constante.

Em uma dessas situações, precisei acionar o sistema três vezes antes que ele finalmente identificasse uma vaga viável. No fim, acabei desistindo e fazendo a baliza manualmente.