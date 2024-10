Apagão em SP expõe fragilidade de semáforos e causa caos no trânsito

No entanto, mesmo com esses avanços, as falhas ainda são frequentes quando há interrupções prolongadas no fornecimento de energia, como o recente apagão. A manutenção mais ágil do sistema semafórico — com a redução do tempo médio de conserto de 7 para 4 horas entre 2022 e 2023— não foi suficiente para evitar o caos que se instalou nos últimos dias.

A Enel, concessionária de energia, não respondeu às perguntas do UOL Carros sobre o impacto do apagão no trânsito. Disse apenas, por meio de nota, que "tem trabalhado incessantemente, desde a noite da sexta-feira passada, quando a área de concessão foi atingida por rajadas de vento de até 107 km/h provocando danos severos na rede elétrica. A companhia reforçou as equipes próprias em campo, recebeu apoio de técnicos de outras distribuidoras e deslocou profissionais de outros Estados. "

Para quem vive na cidade, a sensação de "déjà vu" é inevitável. Basta uma chuva mais forte para que as cenas de engarrafamentos quilométricos, buzinas incessantes e motociclistas arriscando manobras em meio ao trânsito lento voltem a acontecer. São Paulo, com sua frota de mais de 8 milhões de veículos, não tem o luxo de esperar que esses problemas se resolvam sozinhos.

A ausência de semáforos operantes não só provoca lentidão, mas também eleva o risco de acidentes. O sistema de "amarelo piscante", que entra em operação quando há falhas, evita que semáforos de sentidos opostos fiquem verdes ao mesmo tempo, mas a operação de emergência compromete a fluidez do trânsito. Semáforos apagados em cruzamentos movimentados geram confusão entre os motoristas, que muitas vezes precisam improvisar.

A Prefeitura de São Paulo afirma que o processo de modernização continuará, com o objetivo de instalar semáforos inteligentes em mais de 2.500 cruzamentos até o fim do projeto. No entanto, enquanto o fornecimento de energia seguir vulnerável a eventos climáticos extremos, e os furtos de cabos continuarem a ser uma ameaça constante, o caos no trânsito paulista em dias de temporal parece inevitável.

