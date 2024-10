Montadoras pressionam governo e cobram mais taxas contra carros chineses

A entidade defende que o Brasil, ao aumentar a alíquota de importação, protegerá a indústria local, que ainda está em fase de crescimento e consolidação, sobretudo com os investimentos previstos para a produção nacional de veículos eletrificados.

De acordo com o documento protocolado, ao qual a coluna teve acesso, a Anfavea defende o retorno da alíquota de importação para 35%, argumentando que as circunstâncias observadas no mercado internacional exigem uma resposta imediata.

O texto enfatiza que, entre 2014 e 2015, as alíquotas de importação de veículos eletrificados foram reduzidas para incentivar o desenvolvimento do mercado local. No entanto, o cenário mudou com o aumento das importações, especialmente de veículos chineses de baixo custo, o que tem prejudicado a indústria nacional em um momento crucial para a consolidação de investimentos no Brasil.

"No período de seis meses, entre janeiro e junho de 2024, observou-se um crescimento acentuado do mercado global de veículos eletrificados, com a China dominando esse mercado mundialmente e com sobrecapacidade. (...) O Brasil já é destino desse excedente, tendo registrado alta significativa nas importações de veículos eletrificados originários da China em 2024", diz o documento.

O texto afirma ainda que "para que os investimentos [das montadoras nacionais] se concretizem é necessário um ambiente de negócios seguro e com previsibilidade, o que está sendo abalado pela rápida mudança das circunstâncias do mercado global e local."

O material protocolado também destaca que, com o programa Mover, há uma expectativa de crescimento significativo na produção nacional de veículos eletrificados nos próximos anos. A recomposição do imposto de importação seria uma medida necessária para proteger esses investimentos e garantir o sucesso do programa.