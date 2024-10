Nunes x Boulos: o que pensam os candidatos para melhorar o trânsito de SP

Imagem: Renato S. Cerqueira/Estadão Conteúdo

Ônibus gratuito aos domingos: medida será mantida em sua gestão? Existe a possibilidade de estendê-la para outros dias ou grupos específicos de passageiros?

Guilherme Boulos (PSOL): Vamos ampliar a Tarifa Zero de modo gradual e sustentável, depois de passar a limpo os contratos da Prefeitura com as empresas de ônibus. É preciso exigir o cumprimento das obrigações contratuais, o que não tem acontecido, e aprimorar a lógica do subsídio pago pela prefeitura às empresas - atualmente elas recebem o subsídio por número de passageiros e não pelo custo real da operação, com viagens realizadas. Nesse modelo atual, a frota de ônibus foi reduzida e a prefeitura aumentou o subsídio.

Também vamos renovar parte significativa da frota de ônibus, com veículos elétricos ou híbridos. A prefeitura só renovou 2% da frota com combustível limpo. Ônibus elétricos, além de não poluírem, apresentam um custo de rodagem muito mais baixo.

Com a renovação da frota, que vai baratear o custo de rodagem, e a revisão dos contratos para que as empresas de fato cumpram os seus compromissos com a cidade, será possível ampliar gradativamente a Tarifa Zero para além dos domingos. Isso será feito com responsabilidade, aos poucos e acompanhando a evolução das demais medidas.

Ricardo Nunes (MDB): O Domingão Tarifa Zero veio para ficar. E vamos criar o Mamãe Tarifa Zero. Aprovado e utilizado pela população, as 10 linhas de ônibus mais movimentadas neste dia são as que saem da periferia em direção ao centro. O dia que as famílias fazem seus passeios. Mas nossa grande inovação será atender às mães que terão ônibus de graça para levar e buscar seus filhos nas creches municipais.