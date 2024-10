Estudo mostra por que é perigoso pegar estrada com carros feitos até 2014

Além disso, Paulo César Pêgas Ferreira sugere a volta da inspeção técnica veicular obrigatória, que já está prevista no Código de Trânsito, mas nunca foi implementada de forma eficaz.

O pesquisador finaliza: "O Brasil está perdendo a oportunidade de salvar vidas e reduzir os gastos públicos com acidentes de trânsito. Precisamos urgentemente de uma política que responsabilize as montadoras pela falta de segurança nos veículos que colocam no mercado e que conscientize a sociedade sobre o perigo de dirigir carros inseguros".

Essa é uma discussão que deve mobilizar tanto a sociedade quanto o governo, pois, como enfatiza Pêgas Ferreira, "não se trata apenas de reduzir o número de mortes, mas de melhorar a qualidade de vida e reduzir o impacto econômico desses acidentes no país".

