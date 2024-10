Como a eleição nos EUA pode impactar o futuro dos carros no Brasil

Um dos maiores gargalos está na "infraestrutura de recarga", que não acompanha o ritmo de crescimento da frota de veículos elétricos. Bacellar explica que isso pode frustrar os consumidores à medida que mais veículos entram no mercado e menos pontos de recarga estão disponíveis.

Outro ponto crítico é o pós-venda. À medida que o mercado de veículos elétricos cresce no Brasil, começam a surgir problemas relacionados à "disponibilidade de peças e mão de obra especializada". Bacellar destaca que, sem uma rede de suporte eficiente, o consumidor poderá sofrer com carros parados por longos períodos, prejudicando a imagem das montadoras e a confiança no mercado.

Eterno país do futuro?

O Brasil tem vantagens inegáveis para liderar a transição para a eletrificação, como sua matriz energética limpa e diversificada. "Ironia do destino, o Brasil é um país perfeito para ter carro elétrico", destaca Bacellar. No entanto, como explica a especialista, essas vantagens não serão suficientes sem uma infraestrutura adequada e uma rede de suporte

O país precisará resolver esses desafios internos e aproveitar as oportunidades globais. As eleições americanas podem até influenciar a estratégia de montadoras, mas, no fim das contas, o verdadeiro teste será se o Brasil conseguirá modernizar sua infraestrutura e adaptar sua indústria para o futuro elétrico.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.