Hyundai Creta com desconto: vale a pena comprar carro às vésperas de mudar?

Entre as principais mudanças do novo Hyundai Creta, que será lançado no Brasil nos próximos dias, espera-se a adoção de um motor 1.6 turbo de 177 cv, substituindo o motor 2.0 aspirado que atualmente equipa algumas versões do SUV. Essa nova motorização também promete maior eficiência no consumo de combustível. As versões de entrada continuarão com motor 1.0 turbo de 120 cv.

Além do aprimoramento mecânico, o interior do novo Creta contará com um painel de instrumentos digital e melhorias nos sistemas de assistência à condução, elevando o nível de segurança e tecnologia do veículo. Também haverá mudanças no design, mas nada muito profundo, afinal, ainda é a mesma geração.

Adquirir um veículo com desconto às vésperas de uma atualização pode ser atraente devido aos preços reduzidos. No entanto, os compradores apaixonados por inovações e design devem colocar na balança o custo-benefício de esperar pela novidade, e também de pagar um pouco mais por ela.

