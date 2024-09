'Elon Musk brasileiro' cobra R$ 1,3 mil por reserva de carro nacional

Enquanto as gigantes automobilísticas lutam por uma fatia do mercado global de veículos elétricos e híbridos, o Brasil agora conta com sua própria tentativa de inovação automotiva: a Lecar. Fundada por Flávio Figueiredo Assis, apelidado de 'Elon Musk brasileiro', a empresa está lançando o Lecar Model 459 Híbrido, seu primeiro carro de produção em massa. Porém, para quem está ansioso em colocar as mãos nesse veículo, será preciso desembolsar um sinal de R$ 1.300,00, garantindo apenas uma vaga na lista de espera.

Com uma previsão de entrega que só começa em agosto de 2026, Assis afirma que a demanda será tão grande que os 120 mil veículos que a fábrica da Lecar no Espírito Santo produzirá no primeiro ano terão destino certo: atender os compradores da lista de espera. Isso, claro, se a montadora acertou nas ambiciosas projeções, que equivalem a cerca de 10% do total de automóveis vendidos em todo o país entre janeiro e agosto de 2024.

O sonho do carro 100% brasileiro

Anunciado em junho deste ano, o modelo possui um motor de tração 100% elétrico Hepu de 165 cv e um outro à combustão 1.0 Turbo de 3 cilindros flex (etanol e gasolina), da Horse, joint venture Renault e Geely. De acordo com a Lecar, o Model 459 terá tecnologia de assistente de direção semiautônoma nível 2 e autonomia de 1 mil km com 30 litros de etanol.