Que Xou da Xuxa é esse? Huck já reformou 'Xevetão' que foi além do meme

Quando Elisângela finalmente foi chamada para participar do Lata Velha, o seu Chevette já havia sido vendido para um ferro velho por meros R$ 100 - uma decisão dolorosa, mas inevitável diante da precariedade do carro. O estabelecimento, por sua vez, também já havia repassado o carro.

A produção do Caldeirão, no entanto, não deixou o sonho morrer. Eles compraram o Chevette de volta por R$ 150 e decidiram não apenas restaurá-lo, mas transformá-lo em uma verdadeira cápsula do tempo da Xuxa, inspirada no antigo programa da apresentadora.

A reforma do 'Xevette'

A Xuxa surpreendeu a fã durante o programa Imagem: Reprodução

O conceito da transformação girava em torno da atmosfera vibrante do antigo programa 'Xou da Xuxa'. As escolhas da equipe deixaram claro que o 'Xevette' não seria apenas um carro restaurado - ele seria um emblema da cultura pop.

Pintura temática: a lataria foi pintada em tons de dourado e branco, com detalhes que remetiam às cores e estilos do universo lúdico de Xuxa. O toque final veio com adesivos temáticos que homenageavam personagens e momentos icônicos do programa infantil.