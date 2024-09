Por que o Honda HR-V é um dos SUVs com menor desvalorização no mercado

Um fator importante para a manutenção do preço do HR-V é a estratégia de vendas da Honda. A marca opta por não vender diretamente para locadoras, que, por sua vez, tendem a adquirir veículos em grandes volumes com descontos, impactando o mercado de revenda quando estes carros são devolvidos e revendidos como seminovos. Isso contribui para a escassez de HR-Vs seminovos, o que, aliado aos predicados do veículos e à confiabilidade da marca, mantém os preços elevados.

Em que o HR-V melhorou?

A Honda oferece o HR-V com duas opções de motorização: o motor 1.5 aspirado, nas versões mais acessíveis, e o 1.5 turbo, nas versões topo de linha. O motor turbo, introduzido na linha 2025, oferece não apenas mais potência, mas também uma melhora na eficiência de consumo. O modelo atualizado registra até 13,1 km/l com gasolina na estrada, um ganho considerável em relação à versão anterior. O compromisso da Honda com a economia de combustível, sem sacrificar o desempenho, é outro motivo que atrai compradores e reforça a percepção de valor.

Além dos aspectos técnicos e estratégicos, a confiança dos consumidores na marca Honda é um ponto crucial. O HR-V carrega consigo a reputação de durabilidade, baixo custo de manutenção e alta qualidade construtiva, fatores que são altamente considerados no mercado de usados e seminovos. Isso cria uma demanda consistente, garantindo que o preço do modelo se mantenha em alta.

O Honda HR-V combina uma geração recente, uma estratégia de vendas exclusiva, motorização eficiente e a confiabilidade da marca para garantir seu título de SUV compacto mais valorizado no Brasil. Enquanto outros modelos da categoria enfrentam desvalorização devido a campanhas e bônus, o HR-V segue sendo procurado até com ágio, um fenômeno raro no setor automotivo.

