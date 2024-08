Mais de 2,5 milhões de carros ainda rodam no Brasil com airbags mortais

No Brasil, a Toyota é a marca com mais veículos afetados, com mais de 1,76 milhão de unidades convocadas. Honda e Nissan seguem com 1,44 milhão e 330 mil veículos, respectivamente. As marcas da antiga Fiat Chrysler (Dodge RAM e Jeep), Volkswagen, Audi, Ferrari, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Subaru, Renault, Chevrolet, Volvo e BMW também têm unidades envolvidas.

Diante da gravidade do problema, é crucial que os proprietários de veículos das marcas afetadas verifiquem se seus carros estão incluídos no recall. A consulta pode ser feita no site da Secretaria Nacional de Trânsito (https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/recall), bastando inserir o número do chassi ou da placa do veículo para verificar a necessidade de substituição do airbag.

