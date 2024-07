Roubo de motos: o que motociclista deve fazer para tentar evitar bandidos

As ocorrências de roubos e furtos de motos na capital e na Região Metropolitana de São Paulo tiveram uma queda de 1,2% nos quatro primeiros meses de 2024 em relação ao ano anterior. Apesar do cenário positivo, os crimes envolvendo modelos com cilindrada a partir de 500 cc revelam um cenário preocupante: 78,68% dos casos são roubos, onde há uso de violência ou ameaças, contra 21,32% de furtos.

A Honda CB 500 lidera a lista das motos mais roubadas, com 81 ocorrências. A diferença em relação à segunda colocada, Triumph Tiger 1200, com 38 sinistros, é significativa. Os dados foram obtidos a partir de informações oficiais disponibilizadas pela Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

O centro de São Paulo registra o maior número de ocorrências, com 23 casos, seguido de Tatuapé (16), Santo Amaro (15), Sapopemba (14) e Pinheiros (13). Os dias mais perigosos para os motociclistas são os fins de semana, especialmente os domingos, com 255 ocorrências, comparados a 197 no sábado e 129 na sexta-feira.