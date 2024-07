Seres para de vender carros no Brasil; outras chinesas podem fazer o mesmo?

"Essas novas chinesas estão surfando no sucesso da BYD e da GWM. Vamos aguardar para entender se realmente vão ter uma estrutura digna de mercado brasileiro, porque só começar a vender aqui e brincar de mercado brasileiro não é bom nem para elas e nem para o Brasil", explica Kalume.

Ele ressalta a importância de uma infraestrutura robusta para o sucesso no mercado brasileiro. "Diversas vieram, saíram, sem deixar assistência técnica para o brasileiro. Testaram o mercado, prometeram e saíram. Disso o país não precisa mais. Precisa ter uma estrutura, investimento em concessionárias, em peças de reposição, um respeito com o consumidor brasileiro."

Kalume também comenta sobre as barreiras tributárias de entrada de veículos chineses nos mercados dos Estados Unidos e México. "Nenhuma montadora gostaria de vir para o Brasil sem antes ir para os EUA, mas elas esbarram em diversas restrições, como a tributação em 100% dos eletrificados chineses. Por que não vão para o México? Porque é muito influenciado pelos EUA. O outro mercado relevante é o Brasil, com potencial de crescimento para 3 milhões a 3,5 milhões de veículos por ano."

A paralisação das operações da Seres no Brasil pode ser um indicativo dos desafios que as montadoras chinesas enfrentam ao tentar se estabelecer no país. No entanto, com uma estratégia bem definida, investimentos em infraestrutura e compromisso com o mercado local, essas empresas têm potencial para superar as barreiras e conquistar uma fatia significativa do mercado automotivo brasileiro.

As experiências da BYD e da GWM mostram que é possível ter sucesso, desde que haja um planejamento robusto e uma execução eficaz.