Stellantis dá sinais sobre seu primeiro 'carro chinês' a chegar ao Brasil

Os grupos definidos para representar a nova chinesa formam um pelotão inicial de 50 lojas cobrindo capitais e cidades do interior. A operação começará com dois a três modelos importados. A princípio, Cappellano não tratou do tema da fabricação local, mas o caminho leva a crer que isso se tornará possível.

Na mira direta da concorrência com a BYD, Leapmotor tem dois carros mais baratos previstos para serem lançados, o T03 e C10, além do crossover C11 - modelo mais elegante do trio de lançamento. O carro foi visualmente apresentado aos revendedores presentes e completa esse tripé de estreia.

Com design minimalista, o elétrico T03 tem alcance de 265 km no ciclo WLTP (no do Inmetro os valores serão menores). No Brasil, porém, deve virar híbrido. Com relação ao tamanho, tem 3,62 m de comprimento, 1,57 m de altura, 1,65 m de largura e 2,40 m de entre-eixos. As dimensões são próximas de um Renault Kwid.

Imagem: Divulgação

No site da Leapmotor, o T03 aparece com sistemas de assistência à condução, como ACC, assistente de manutenção em faixa e mais. O compacto conta com três modos de condução e o motor tem 70 kW de potência (cerca de 94 cv).

Já o Leapmotor C10 é o primeiro produto global da marca, construído de acordo com padrões globais de design e segurança. O híbrido é baseado na arquitetura de tecnologia LEAP3, desenvolvida pela própria montadora. Oferece central eletrônica integrada e arquitetura elétrica, tecnologia cell-to-chassis (CTC) e cockpit inteligente.