Trump presidente: o que muda para montadoras com novas medidas nos EUA

Nelson Silveira, consultor sênior com mais de 20 anos de experiência na indústria da mobilidade, analisa as consequências desse cenário.

"Políticas que impeçam o avanço tecnológico rumo à economia 'verde' e que imponham barreiras físicas ('fechar fronteira') e econômicas, têm como consequências atrasar o desenvolvimento, comprometer a sustentabilidade dos negócios e gerar inflação", explica.

A indústria automobilística chinesa tem dado grandes avanços no desenvolvimento de veículos elétricos e fontes de energia renovável. O país, que já lidera a produção de veículos elétricos (EV), se destaca pelas inovações tecnológicas, que são cada vez mais eficientes e acessíveis.

Em um cenário onde os Estados Unidos impõem barreiras ao comércio de tecnologias, a China se posiciona como uma ameaça crescente à liderança americana no setor automotivo.

Segundo especialistas, com a aproximação geográfica e as estratégias agressivas de vendas, marcas chinesas poderão conquistar com mais facilidade mercados na América do Sul, incluindo o Brasil, como tem acontecido, se o governo americano optar por isolar-se dessa evolução tecnológica.

Para o consultor Cassio Pagliarini, as barreiras que poderão ser impostas à China, de alguma forma, teriam consequências ao Brasil.



"Se as barreiras fiscais forem colocadas contra China, o Brasil tem a possibilidade até de exportar componentes automotivos que seriam fornecidos pela China e poderiam ser fabricados aqui no país. Tudo depende do formato da legislação que será publicada nos EUA", avalia Pagliarini. Essa é uma estratégia que já está em construção no México.