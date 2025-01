BMW apresenta tecnologia que promete 'revolucionar' seu jeito de dirigir

Deu vontade de pedir para o piloto sair do lugar dele e acompanhar as minhas habilidades, mas tive que me contentar como carona para acompanhar as manobras do alemão Jens Klingmann a bordo do super esportivo elétrico com mais de 1.000 cv de potência. Que leveza e precisão de frenagem, estabilidade e equilíbrio nas curvas.

Um carro que utiliza materiais reciclados a bordo e conta com a leveza do uso do carbono e uma estrutura que me permitiu entender o que vem por aí a partir dessa família de seis novos veículos.

Uma nova eficiência da fonte de energia que passa pelo uso de baterias com células cilíndricas com 20% mais de densidade energética com possibilidade de recargas super rápidas. Imagine 'encher o tanque' do futuro em minutos...

Os alemães já decidiram que vão continuar a jornada dos motores a combustão com a tecnologia híbrida e a aposta nos elétricos como bandeira do futuro. O Nova Classe é o primeiro exemplo do amanhã conectado com o que eles imprimem de mais moderno.

