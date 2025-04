Salão do Automóvel é confirmado e tem participantes revelados; veja marcas

Após um hiato sete anos, e alguns cancelamentos, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo voltará a ser realizado. Em comunicado, a RX, promotora do evento confirmou hoje a sua 31ª edição, prevista para acontecer entre os dias 22 e 30 de novembro de 2025, no Anhembi, na capital paulista.

Uma das novidades da mostra será a padronização dos estandes das montadoras. Segundo a organização, a definição do novo formato contou com a parceria entre a RX Brasil e a Anfavea, com o objetivo de garantir isonomia entre as marcas e facilitar a experiência do público diminuindo o custo da participação.

A lista oficial dos fabricantes já confirmados inclui Citroën, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Peugeot, RAM, Renault, Toyota, Lexus, BYD, Denza, Kia, Leapmotor e Lecar.