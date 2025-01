Fiat lidera vendas no Brasil pelo 4ª ano. E o motivo não é só a Strada

Mas é importante ressaltar que, apesar dos números superlativos da Strada, se apenas a picape fosse destaque nas vendas dentro da gama da Fiat, a liderança não viria neste ano e também não nos anteriores.

A Fiat consegue se destacar em vários segmentos, mesmo que não os lidere - como o dos hatches, no qual vendeu 91.144 unidades com o Argo e 67.390 com o Mobi. Com isso, os dois compactos ficaram na quinta e nona posição, respectivamente, dentro do top 10 dos carros mais vendidos no país em 2024.

Outro ponto forte da Fiat está em sua linha profissional ou de comerciais leves. Além da Strada, que é classificada nessa categoria, outros dois modelos se destacaram em 2024: o Fiorino e o Scudo. Com a ajuda deles, a Fiat lidera, desde 2010, o segmento das vans no Brasil. No ano passado, a montadora teve 36,7% de participação nesse segmento com 26.223 emplacamentos.

Diante de todos esses números e do que podemos vislumbrar para o mercado em 2025, seria arriscado dizer que a Fiat se vê ameaçada por Volks ou Chevrolet (terceira colocada). Isso porque as duas principais rivais não devem apresentar, pelo menos a curto prazo, um produto que tenha fôlego para tirar tamanha diferença nas vendas.

A Volkswagen prepara a chegada do Tera, seu SUV compacto para rivalizar com o Pulse e Kardian. Apesar de ser um segmento de entrada, esses modelos que figuram como crossover (entre hatch e SUV) ainda não caíram no gosto do brasileiro. Mesmo com a chegada do irmão menor, o T-Cross deverá continuar como o mais vendido entre os SUVs da VW.

Outro fator que aponta para a manutenção da Fiat na liderança é o da eletrificação. Ela saiu na frente ao lançar o Pulse e o Fastback híbridos-leves com motorização flex nacional. Foi um passo importante para se mostrar à frente das principais rivais, mesmo sem julgar o mérito da tecnologia.