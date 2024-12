Ranger plug-in pode ser novidade da Ford no Brasil em 2025; veja detalhes

A Ranger PHEV não economiza em potência. Sob o capô, conta com 279 cv e 70,3 kgfm de torque, valores que garantem um desempenho sólido, seja no asfalto ou fora dele.

Os motores elétrico e a combustão trabalham juntos de maneira inteligente, oferecendo uma experiência de direção dinâmica e eficiente. A picape também é equipada com uma transmissão automática de 10 marchas, a mesma presente nas versões a combustão do modelo, o que proporciona uma condução suave e responsiva.

O grande diferencial, no entanto, está no sistema híbrido plug-in, que permite ao motorista escolher como e quando utilizar a energia da bateria. A caminhonete virá com uma bateria de 11,8 kWh, o que garante uma autonomia de cerca de 45 km no modo 100% elétrico - ideal para deslocamentos urbanos ou curtas distâncias.

A recarga é rápida, com uma capacidade de 6,9 kW, o que torna o processo mais prático para o usuário.

