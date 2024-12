Toyota Corolla 2025 chega às lojas mais conectado; veja o que muda no sedã

No interior do Corolla 2025, o quadro de instrumentos digital tem 12,3 polegadas, o mesmo presente no RAV4 vendido no exterior. Vem acompanhado de uma nova central citada acima, agora de 10 polegadas, bem melhor e que passa para um outro patamar.

O carro da atual geração estreou com uma tela horrível, de carenagem estranha, parecendo um tubo de TV dos anos 1990. Mas a montadora foi rápida e corrigiu isso, que agora faz parte do passado do sedã campeão.

Na motorização, o 2025 não recebe a atualização híbrida flex com os sonhados 140 cv. Por aqui, o modelo vai permanecer com o motor 1.8 de 122 cv de potência e nada mais - igual ao Corolla Cross.

No XEi ele segue com 2.0 flex de 177 cv, 21,4 Kgfm de torque e caixa CVT que simula 10 marchas. Vale destacar que o Corolla é o carro mais vendido da categoria e dificilmente perderá esse posto.

Pacote gratuito e o pago

A fabricante vai oferecer dois tipos de serviços: o gratuito, com cinco opções que garante as informações básicas do novo modelo conectado, e o pacote pago, com 13 aplicativos e que atualmente serve a Hilux e SW4 2025. Os primeiros 12 meses são gratuitos.