Até 40% mais baratos: veja o peso dos impostos nos 10 carros mais vendidos

O Brasil é um dos países que mais cobra impostos na hora que o consumidor quer comprar um carro zero quilômetro. No momento da aquisição de um veículo novo, cerca de 40% do valor do automóvel, em média, são referentes aos tributos.

Os cálculos mostram que a carga tributária sobre os veículos mais vendidos no Brasil em 2024 representa uma parcela significativa do preço final.

Segundo o especialista em direito tributário e economista Caio Bartine, considerando uma alíquota média de 40%, é possível determinar o valor sem impostos de cada modelo.