Zeekr terá esportivo de R$ 1,5 mi e minivan luxuosa no Brasil; saiba mais

Equipado com motores elétricos de carboneto de silício, a versão topo de linha do Zeekr 009 é esperta e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos. A suspensão a ar de câmara dupla, combinada com amortecedores CCD, garante uma experiência de condução confortável e prazerosa.

A proposta da marca é "abusar" da alta personalização, oferecendo opções variadas de e-powertrain, bateria e configurações de assentos, atendendo a uma ampla gama de necessidades dos clientes. Disponível em versões de 6 ou 7 lugares.

*Colaborou Rodrigo Barros