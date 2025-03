GWM apresenta Tank 300 nesta 5ª e reduz preço de lançamento em R$ 30 mil

A GWM resolveu abaixar o preço inicial do Tank 300 no dia do seu lançamento, na próxima quinta-feira. O jipão da chinesa agora vai partir de R$ 350 mil - R$ 30 mil a menos do que o anunciado anteriormente.

O SUV Tank 300, da montadora chinesa, está previsto para chegar às lojas em abril, mas pode ser que os planos mudem por mais 30 dias.

O carro é equipado com 2.0 turbo e mais de 400 cv de potência e caixa automática de nove velocidades. O SUV tem 4,76 metros de comprimento, tamanho próximo de um Jeep Wrangler (4,78 metros) e um bom espaço interno com entre eixos de 2,46 metros. O vão livre do solo é de 22 cm.