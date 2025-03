Nissan com motor de Renault: o que já sabemos sobre o novo Kicks

No visual, a grade dianteira é em formato de grelha com faróis em LED nas pontas. O visual deixou o Kicks com desenho mais robusto e imponente. UOL Carros já viu o carro de perto nos salões de Nova York e Los Angeles, em abril e novembro do ano passado.

A mudança interior da nova geração do Kicks também é completa. Uma tela integrada com painel de instrumentos 100% digital e uma multimídia que totalizam quase 25" de tela.

Ele também oferece 4,3 cm adicionais de espaço para os ombros e 2,3 cm a mais de espaço para as pernas traseiras. O carro promete ser a atração do segmento neste ano.