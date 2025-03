Volkswagen Tera básico deve acabar com as versões mais caras do Polo

Por outro lado, as versões mais caras do Polo como as configurações Comfortline e Highline podem acabar 'sumindo' da gama. As variantes são vendidas na casa dos R$ 120 mil e R$ 130 mil, respectivamente.

O preço vai chocar com as versões mais caras do Tera, que teve a produção iniciada no fim da primeira quinzena deste mês.

Na lista de equipamentos, o Tera se destaca com rodas de liga leve diamantadas, faróis e lanternas em LED, painel de instrumentos de dez polegadas, central multimídia VW Play Connect, carregamento de celular por indução, "Ambient Light", pacote ADAS, entre outros.

Equipamentos do Tera de entrada

Para o Tera básico, deve permanecer a lista de equipamentos do Polo Track, como vidro elétrico dianteiro, trava nas quatro portas, VW Play e computador de bordo.

Na hora da compra, o cliente que fizer a matemática e olhar o Tera não pensará duas vezes antes de deixar o Polo de lado.