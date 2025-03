Nissan confirma lançamentos até 2026 e anuncia nova geração do Leaf

A Nissan anunciou uma série de lançamentos e inovações em sua linha de produtos para os anos fiscais de 2025 e 2026, que para a montadora começam na próxima terça-feira. A montadora mostrou entre as novidades a nova geração do Leaf, carro que tive contato em 2023 no Japão.

O foco da empresa é atender à crescente demanda por opções de motorização diversificadas e tecnologias avançadas, diz em seu comunicado de imprensa.

A fabricante quer fortalecer sua posição no mercado global com veículos equipados com tecnologias de próxima geração, como o sistema e-Power, e expandir sua oferta de carros elétricos e híbridos. Por enquanto, já sabemos, a mecânica do Kicks não será híbrida.