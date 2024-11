Carro da Xiaomi vira alvo de críticas após acidentes por falha nos freios

O Xiaomi SU7 Max está enfrentando críticas após uma série de falhas no sistema de frenagem em circuitos de corrida. O modelo elétrico, que tem atraído olhares devido à sua potência e inovações tecnológicas, ganhou notoriedade não só por suas especificações, mas também pelo fato de ser o carro utilizado pelo presidente da Ford, Jim Farley. No entanto, após uma série de acidentes em pista e falhas nos freios, surgiram questionamentos sobre a adequação do carro para condições extremas.

Em abril, o influenciador chinês Tang Zhu Liao Che registrou um acidente no circuito de Xangai Tianma, enquanto testava o SU7 Max. O vídeo, que rapidamente viralizou, mostrava o veículo saindo de controle durante uma curva à esquerda, colidindo com a barreira.

O incidente foi acompanhado de uma observação crucial: as pastilhas de freio estavam excessivamente desgastadas, algo inesperado para um modelo de alto desempenho. O desgaste das pastilhas gerou dúvidas sobre a qualidade e a adequação dos componentes do SU7 Max para uso em pistas de corrida, onde as exigências de frenagem são muito mais intensas.