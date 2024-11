Jeep Commander muda motor diesel para atender novas regras; veja detalhes

Com lançamento para o começo de 2025, a fábrica terá a opção de batizá-lo como linha 2026. O Jeep Commander contará com três opções de trem de força: 1.3 T270, o motor recém-chegado Hurricane e o diesel 2.2L.

No design, o carro que já circula em testes pelo Brasil não deverá receber qualquer atualização. Acrescentarão apenas os logotipos de identificação na tampa traseira.

Entre janeiro e setembro deste ano, o Commander (todas as versões) acumulou quase 12 mil emplacamentos. Até a publicação desta reportagem, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) ainda não havia divulgado os números de outubro.

