Honda lança City 2025 com novo visual; veja preços, versões e equipamentos

Os preços sugeridos da linha 2025 vão de R$ 117.500 a R$ 141.400 para o City Hatchback e variam de R$ 117.500 até R$ 142.400 para as variantes sedã.

A montadora aposta na gama de acessórios para personalizar e trazer juventude na pescaria de novos clientes, principalmente no caso do hatch, que desponta como o mais refinado do lado de fora. Frente do sedã manteve o padrão mais conservador.

Honda City Hatchback Imagem: Divulgação

Quanto à parte mecânica, o City não traz novidades e mantém, em todas as versões e carrocerias, o propulsor 1.5 flex aspitado com injeção direta, com 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque, associado ao câmbio CVT.

A Honda sabe que existe uma resistência de parte dos consumidores ao motor aspirado, mas a propulsão do City não desaponta e é esperta, além de entregar baixo consumo de combustível.

Preços do Honda City 2025