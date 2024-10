BYD Shark: nova picape híbrida fará sucesso mesmo mais cara que rivais?

Era o que fazia sentido, afinal, apesar de ter a tecnologia de eletrificação híbrida plug-in, a Shark está enfrentando gigantes do segmento de picapes, que tem o consumidor mais 'fiel' do mercado. Fazer um 'picapeiro raiz' mudar de marca e se aventurar em novas tecnologias não é uma tarefa fácil, mas vamos ver como ela se comporta porque no preço está a nova alíquota de importação que chegou na casa dos 20%.

Enquanto as rivais são puxadas por confiáveis motores turbodiesel, que para os conservadores habituais desse segmento é a melhor motorização, a Shark tem um moderno conjunto de três motores, dois elétricos nos eixos e um a combustão de gasolina 1.5 turbo de respeito.

Claro que os números são favoráveis para a picape da BYD. O conjunto motriz moderno aliado a toda tecnologia da picape faz dela a mais potente do segmento, com 437 cv de potência e 65 kgfm de torque. Acelera como um esportivo, com o 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, mas será que está pronta para o trabalho pesado do agro?

Todos esses números superlativos da Shark e a qualidade do acabamento que já conhecemos na BYD poderiam ser suficientes para ela decolar nas vendas, mas no segmento das picapes médias não é tão simples. Ainda mais quando você chega como a mais cara da turma e na defesa do agronegócio.

Fazendo um ensaio de suposição: se a Shark 4X4 com sua riqueza tecnológica e modos de condução custasse R$ 299.800, dando uma margem de troco na diferença para as rivais, a receptividade seria outra? Será que só o preço mais em conta seria suficiente para repetir o sucesso dos outros carros eletrificados da marca? Nunca saberemos essa resposta porque a BYD mudou sua estratégia com a Shark. Tecnicamente foi obrigada pelos tributos.

A Fiat está 'suando a camisa' para vender 600 unidades/mês de sua picape média. E isso está acontecendo mesmo com um preço bem inferior da Titano quando comparamos com as líderes, que vendem muito mais. Só um paragráfo para lembrar dela que está em outro estágio de vida, longe dessa concorrência.