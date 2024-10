Lamborghini Urus SE: aceleramos carrão híbrido que chega ao Brasil em 2025

A marca disponibiliza uma variedade de cores que certamente vai impedir você de escolher prata, preto e branco. São mais de 100 opções no cardápio, sem contar umas 40 combinações na cabine. Tudo para customizar sem medo e personalizar com gosto.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O Arancio Egon (laranja), em combinação com interior em Arancio Apodis (laranja), e Bianco Sapphirus (branco) com interior em Terra Kedros (terracota) são os queridinhos da vez, cores usadas no lançamento.

Por dentro, além do luxuoso painel com o cluster digital de 12,3 polegadas, vem com tela central de mesmo tamanho conectada a uma interface que vai lembrar o Revuelto, esportivo que já dirigimos e 'voamos' na pista. Os designers do Lamborghini Urus SE capricharam no interno e veja no detalhe das saídas da ventilação, no alumínio, no carbono, no grafismo.

O console central é o ponto alto do carro. Depois que você senta, fecha a porta, aperta o cinto, observa atentamente para todos os comandos, os olhos brilham, mas depois de levantar a chave e apertar o botão de partida, ligar esse gigante no silencioso é diferente de tudo.

