BYD Sea Lion 7 é o SUV do Seal e chega ao Brasil no 1º semestre de 2025

O Seal, sedã elétrico estrela da BYD no Brasil, vai ganhar companhia a partir do primeiro semestre de 2025. O Sea Lion 7, lançado ontem no Salão do Automóvel de Paris, na França, é a versão SUV do esportivo de três volumes. Ele já está em teste de validação no nosso país e garantirá a estreia da nova plataforma dedicada a modelos elétricos.

O SUV foi apresentado em Paris pela vice-presidente global e chefe da BYD nas Américas e Europa, Stella Li - que estará no Brasil neste fim de semana para o lançamento da picape Shark. "O Sea Lion está nas intenções da marca, mas o nosso foco agora é o lançamento da picape", comentou a executiva.

O utilitário elétrico apresenta por dentro uma evolução da arquitetura e do acabamento de tudo que o público já conhece da BYD no Brasil. O carro permite carregamento mais rápido de 80% em até 24 minutos do sistema de 91,3 KWh.