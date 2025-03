Polo GTS dá adeus: Volks anuncia o fim da versão esportiva do hatch

Chegou ao fim a produção do Polo GTS. A Volkswagen confirmou que o hatch esportivo não é mais comercializado no Brasil. Fora do catálogo da rede de concessionárias desde o ano passado, a variante esportiva era produzida em São Bernardo do Campo (SP).

Após cinco anos de história, o modelo deixa o mercado brasileiro. Segundo comunicado da empresa, porém, a marca segue focada em outras versões até a chegada do novo SUV Tera.

"A Volkswagen do Brasil confirma o encerramento da produção do Polo GTS, decisão estratégica que visa otimizar sua gama de produtos. Em 2025, a marca segue comprometida com a oferta de opções esportivas no mercado brasileiro, com o lançamento já confirmado dos novos Nivus GTS, Jetta GLI e Golf GTI. Trata-se do resgate da esportividade, com a ampliação do portfólio com alternativas para diferentes clientes e faixas de preço."