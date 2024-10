Montadoras atendem a pedido de Lula e confirmam Salão do Automóvel em 2025

O Salão do Automóvel voltará a acontecer em São Paulo, entre 22 de novembro a 1º de dezembro de 2025, no Anhembi. O modelo deve seguir os padrões de eventos como CES e outras mostras como as realizadas em Pequim, Munique e Detroit, com foco nos produtos e tecnologias. Também contará com test-drives para promover a experiência do consumidor.

O retorno do Salão do Automóvel foi um pedido pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu o papel de 'padrinho' do evento.

"Desde o fim da pandemia, a Anfavea vinha se esforçando para retomar o tradicional Salão do Automóvel. Agradeço aos presidentes das nossas associadas, que se esforçaram para essa retomada. E também ao impulso dado pelo presidente Lula, em razão de sua ligação histórica com o setor automotivo. Tudo isso foi fundamental para essa mobilização em torno de uma grande exposição tecnológica. atendendo a apelos não só do Presidente da República, mas do público brasileiro que ama o Salão do Automóvel", disse o presidente da Anfavea, Márcio Lima Leite.