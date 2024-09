Basalt começa a ser produzido em fábrica que fará o Jeep Avenger no RJ

A fábrica do Rio, que tinha a grife da antiga PSA (Peugeot/Citroën), ganhará uma nova marca. A tração do polo de Porto Real promove uma disparada da empresa na multiplicação fabril de toda América do Sul, onde seis plantas fazem parte da Stellantis e juntas fazem 1,3 milhão de veículos ao ano.

Porto Real, inaugurada em 2001, é a primeira fábrica de automóveis do Rio de Janeiro e já produziu 1,8 milhão de carros (370 mil para exportação) desde então. A unidade conta com mais de cinco mil funcionários na produção dos quatro veículos e seus motores.

Por lá são fabricados o modelos da Citroën como C4 Cactus, em fim de ciclo no Brasil mas vivo para exportação, C3, Aircross e o novo Basalt, que está chegando. Quanto ao modelo inédito, a Stellantis não toca no assunto. Mas o carro que será produzido na plataforma CMP será bio-hybrid e certamente o Jeep Avenger.

Basalt

A Stellantis iniciou ontem a produção do SUV coupé da Citroën. O carro promete ser o mais acessível da categoria (na categoria do estilo da carroceria) e chega para completar a família C-CUBED, ao lado do C3 e do Novo Aircross. O Basalt foi desenvolvido pela engenharia e design do grupo na América do Sul e tanto utilizará a motorização aspirada quanto a turbo.

Na carroceria biton, assim como acontece nos outros modelos, teto é pintado no modo manual em cabines que exigem mais da mão de obra do produtivo - está aí a explicação pela cobrança da personalização que deixa o carro na moda e mais estiloso.