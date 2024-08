Tank 300 é o próximo GWM e aparece como atração no Festival Interlagos

O jipe também pode adicionar diversos acessórios, como protetor de capô, conjunto de tapete premium e barras transversais de rack de teto - mas no Brasil, se a empresa seguir os passos de (versões completas) importação do Haval H6, dificilmente irá explorar o mercado de acessórios.

Desempenho

O Tank 300 é equipado com um motor 2.0T com injeção direta de combustível de 227 cv de potência e mais de 39 kgfm de torque. O 0-100 km/h é feito em 9,5 segundos, independente da configuração. A transmissão é automática de oito velocidades.

