Novo Tiggo 8 tem primeiras imagens vazadas; veja como ficou o SUV

Com a data de lançamento marcada pela Caoa Chery para o próximo dia 23, o novo Tiggo 8 2025 teve suas fotos vazadas para à coluna. Pelas imagens, dá para ver as alterações visuais do conjunto ótico tanto na dianteira quanto na traseira, com a nova assinatura em LED. O carro está um passo à frente da atual geração chinesa e surge no Brasil com o novo DNA global da marca.

Entre as mudanças, a grade frontal com novos faróis vai destacar a iluminação do logo, assim como fez a Chevrolet com o Blazer EV. O Tiggo 8 atualizado abre espaço para a renovação do modelo híbrido prevista para o fim do ano.

Rumores na rede D21 Motors, da Caoa Chery, indicam que os preços serão praticados entre R$ 210 mil e 220 mil - valores de lançamento.