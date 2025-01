CNH suspensa: como funciona e quando você pode cancelar a punição

Mas ainda existem diversos outros erros capazes de gerar esse mesmo efeito. Erros na aplicação da multa, seja por parte do agente ou dos aparelhos utilizados na autuação (bafômetro e radar que estão fora do prazo de validade, por exemplo); descumprimento dos prazos para expedição de notificações; notificações preenchidas de maneira incorreta etc.

Nem sempre a culpa é do motorista e, da mesma forma, os órgãos e autoridades de trânsito também precisam cumprir com seu papel e exercer a lei de maneira correta para que o processo seja justo com todos.