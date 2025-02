Motorista foi preso em SP: quando omissão de socorro pode levar à prisão

Em primeiro lugar, é importante manter a calma e analisar a situação, verificando se o acidente resultou em pessoas machucadas. Em caso positivo, as vítimas não devem ser movimentadas, já que isso pode agravar ainda mais o quadro, provocando outras lesões. Por isso é necessário, nesse momento, conversar com as vítimas para acalmá-las e avaliar se estão conscientes.

Imediatamente, é preciso chamar ajuda. Ligar para o SAMU (192) ou para os Bombeiros (193) é o mais indicado. Feito isso, é importante sinalizar o local do acidente para que os demais motoristas possam ver, sem correr nenhum tipo de risco. Para isso, deve ser utilizado o triângulo de segurança do veículo —que precisa ser posicionado a aproximadamente 30 metros do local (o equivalente a 30 passas largos a partir do veículo).

Tomadas todas essas atitudes, o motorista precisa aguardar, juntamente com as demais pessoas envolvidas, o socorro e a polícia —já que ele também precisará fornecer todos os dados necessários para, possivelmente, registrar um Boletim de Ocorrência.

