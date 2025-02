Lei Seca: 5 mentiras que maus motoristas contam sobre a recusa ao bafômetro

4. "Se recusar, o agente de trânsito não poderá fazer nada"

O agente de trânsito, em hipótese alguma, poderá obrigar o motorista a soprar o bafômetro - a prática configuraria abuso de autoridade. Mas isso não significa que ele não poderá fazer nada.

Além de aplicar a multa e a penalidade de suspensão, o agente também poderá reter o veículo do condutor até a apresentação de outro motorista para retirar o veículo do local, principalmente se o comportamento do condutor autuado denotar que houve ingestão de álcool.

5. "Deixar de soprar o bafômetro pode dar prisão"

A recusa ao bafômetro, por si só, não pode gerar prisão do motorista. Mas a prisão pela Lei Seca pode ocorrer. Aliás, soprar ou não o bafômetro também tem ligação com o risco de prisão do condutor.

Acontece que a principal razão para que o condutor opte por não soprar o bafômetro é afastar a possibilidade de ser preso pelo cometimento de um crime de trânsito. Isso porque, conforme o artigo 306 do CTB, o motorista poderá ser preso pela Lei Seca diante das seguintes possibilidades: