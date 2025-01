Nome sujo e carro retido? O que realmente pode ocorrer se não pagar o IPVA

Desse modo, passados mais de 90 dias de atraso, o estado pode pedir a inscrição do devedor à Procuradoria Geral (PGE), a qual é responsável por gerar a Certidão de Dívida Ativa (CDA). Sendo assim, o não pagamento trará restrições no CPF ou CNPJ do proprietário do veículo.

Há formas práticas de consultar o IPVA do veículo

Para não correr o risco de pagar juros ou até ficar com o nome sujo, o condutor precisa consultar o valor do seu IPVA e realizar o pagamento no prazo estipulado. Vale lembrar que os estados permitem o parcelamento do imposto, que pode variar de 3 a 6 parcelas. Mas ainda há aplicativos específicos que possibilitam que o IPVA seja parcelado em até 12 vezes.

O condutor pode consultar seu IPVA pelo site do Detran ou da Secretaria da Fazenda do estado de registro do veículo. Basta clicar na aba de serviços "IPVA" e em "consulta de débitos". Vale ressaltar que por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), é possível ter acesso ao documento de quitação do IPVA.