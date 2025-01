Multa de terceiros: transferir pontos da CNH pode te levar até para prisão

Detalhe: aqui, ainda não é a multa propriamente dita. Esse documento serve apenas para informar o motorista sobre a situação que será instaurada. Mas, nessa etapa, ele já pode encaminhar sua defesa prévia - por exemplo, se ele identificar algum erro na notificação, na descrição dos dados, ele poderá cancelar a multa antes mesmo de ela ser aplicada.

No final dessa notificação de autuação, há a identificação do condutor/infrator. Ela já está pronta para ser preenchida, destacada e encaminhada ao órgão que realizou a autuação (o que também está descrito no documento).

Os dados que devem ser preenchidos incluem nome do condutor/infrator, número da CNH, identidade e a assinatura, tanto do condutor quanto do proprietário do veículo. O prazo para enviar a identificação do condutor vem descrito na notificação, e geralmente será de 30 dias contados da data da expedição do documento.

A indicação também pode ser realizada pela internet, pelo Portal de Serviços Senatran ou pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito). Pela CDT, o processo é bem simples. Basta selecionar a infração, clicar em "real infrator" e inserir CPF do condutor infrator. Feito isso, o condutor infrator deverá confirmar a indicação na sua própria CDT.

É simples, não é mesmo? Por isso nenhum proprietário de veículo precisa arcar com infrações que não cometeu.

Transfere os pontos, mas paga a multa

Quando o proprietário do veículo realiza a indicação o condutor, ele fica livre dos pontos que seriam adicionados à sua CNH - mas ainda fica com ele a responsabilidade pelo pagamento da multa.