Bateu o carro? Estas 5 atitudes durante e após o acidente levam à prisão

Isso não é verdade. O STJ (Superior Tribunal de Justiça) já reafirmou que a falta da CNH não determina automaticamente a culpa do motorista envolvido em um acidente.

É necessário verificar se as ações da vítima e a conduta do causador do dano atuaram como fatores contributivos para o resultado prejudicial.

Para a definição de culpa, ela pode caracterizar negligência (omissão), imprudência (ação) e imperícia (conduta irregular).

Tudo isso deve ser comprovado para que ao réu seja imputada a responsabilidade pelo dano e haja evidência da relação entre a conduta e o dano.

Para isso, leva-se em conta o grau da culpa ou existência de dolo na conduta do agente, bem como o tipo do dano e sua intensidade (se o dano for material, moral ou estético).

A culpa pode ser exclusiva da vítima; concorrente (quando os envolvidos respondem pelos atos praticados na proporção de sua culpa); ou de responsabilidade daquele que deu causa ao acidente e deve arcar com os prejuízos.