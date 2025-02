Blitz: o que sou obrigado a fazer e como identificar abuso de autoridade

Motorista também precisa cumprir seus deveres

É claro que a boa relação no trânsito é uma via de mão dupla: tanto as autoridades quanto os motoristas precisam cumprir seu papel da melhor forma possível. Por isso, os condutores, para todas as exigências e alegações que forem feitas diante de uma abordagem, precisam estar cientes de seus deveres no momento da blitz.

Aqui vão alguns princípios básicos que o motorista precisa ficar atento:

Acatar a ordem de parada: essa é a primeira atitude que o condutor não deve negligenciar (inclusive porque, como já dito, deixar de parar em uma blitz gera infração grave). Se o condutor precisar de mais tempo e espaço para estacionar, precisa informar/sinalizar o agente para que ele perceba que não se trata de uma tentativa de fuga.

Pedir identificação dos agentes: esse é um direito do motorista, principalmente se houver dúvidas sobre a legitimidade da operação. Os agentes são obrigados a se identificar para garantir a legalidade da blitz.

Apresentar os documentos: os documentos solicitados em blitz são a CNH e o CRLV. Ambos podem ser apresentados digitalmente nem nenhum prejuízo. Caso o condutor não esteja com os documentos, eles ainda poderão ser consultados diretamente no sistema de dados do Detran, pelos agentes.