Feios e cobiçados: 5 carros campeões em vendas mesmo com aparência duvidosa

Mesmo assim, existem carros que exageram na falta de beleza. Olhamos de um lado, do outro, colocamos a mão no queixo, coçamos a cabeça, refletimos alguns minutos e concluímos que faria tudo diferente se estivesse no controle do projeto.

Curioso que alguns desses carros desprovidos de beleza se mostram excelentes produtos com o passar do tempo e se tornam queridinhos no mercado de usados. Na coluna dessa semana separei 5 carros feiosos - na minha opinião - que mandam bem neste quesito.

Etios Imagem: Reprodução

Toyota Etios

Não tinha como começar por outro modelo. O Etios nasceu feio e, para piorar, na mesma época do Hyundai HB20. As comparações foram inevitáveis, sendo que o primeiro virou motivo de piada e o segundo passou a ser a referência do segmento dos carros de entrada.

Mas o Etios tinha algumas cartas na manga, que foram aparecendo com os anos. Seu melhor momento foi a partir do modelo 2017, quando recebeu melhorias no motor, painel digital e opção de câmbio automático. Dois anos depois, vieram controles de estabilidade e tração. Saiu de linha de maneira digna, como um bom produto, mas infelizmente o desenho original permaneceu até o fim.