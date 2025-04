Golpe da km: como donos enganam clientes para vender carros bem rodados

Uma das maiores objeções no mercado de usados é o receio de comprar um carro com quilometragem adulterada. Para quem pensa que isso é coisa do passado, saiba que continua acontecendo aos montes.

Mesmo com painéis digitais e diversos módulos eletrônicos que podem registrar a quilometragem verdadeira de um carro, os golpistas não se intimidam em praticar o ato, que tem por objetivo tornar um carro usado mais atraente.

Esse é o tipo de situação com a qual me deparo com frequência nas avaliações de carros usados que faço. Mas algo tem chamado minha atenção um detalhe nas vistorias cautelares, que pode facilitar na sua decisão de compra. É o que explico em detalhes no vídeo dessa semana.