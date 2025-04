Fuja de roubadas: no que você deve ficar de olho na compra de um carro

Procedência

Todo carro com a chancela de 'único dono' tende a ser mais valorizado do que outro que teve mais proprietários. A ideia de comprar um usado que foi utilizado apenas por uma pessoa nos faz crer que foi conservado com mais cuidado.

Portanto, eu utilizo esse filtro nos classificados para que ele me mostre apenas carros assim, pelo menos em um primeiro momento. Quanto maior a idade do carro, esse critério de procedência passa a ser um grande diferencial, que permite ser até mais tolerante com outros detalhes.

Por exemplo, imagine um carro modelo 2015 de único dono, ou seja, que está há 10 anos com o mesmo proprietário. É de se imaginar que alguém que tenha ficado tanto tempo com o mesmo carro tenha se atentado com as manutenções preventivas para que não ficasse na mão, diferentemente de carros que trocam várias vezes de dono e tendem a acumular manutenções que são empurradas de um para o outro.

Claro é um critério subjetivo. Primeiro porque um carro de único dono não é garantia de que ele esteja em bom estado. É óbvio que também existem proprietários relaxados e pouco zelosos com seus carros, portanto isso deve ser considerado.

Segundo: nem todo carro anunciado como único dono é assim de fato, então deve ser confirmado com o vendedor antes mesmo da visita presencial para avaliar o carro. Está cheio de anúncios de 'único dono' em que o proprietário é uma locadora, ou seja, único dono no documento, mas vários usuários diferentes.