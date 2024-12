Citroën Aircross realmente melhorou? Comparamos com sua 'outra encarnação'

Depois desse hiato sem produção, o atual chegou com melhorias em segurança e uma mecânica mais eficiente. Porém, ficou claro que pioraram o carro em alguns pontos, como eu mostro no vídeo dessa semana.

Tive a oportunidade de comparar um Aircross 2019 com a geração atual para concluir que, de igual mesmo, ficou somente o nome.

